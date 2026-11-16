Estados Unidos pide retirar a los cascos azules de la ONU del Líbano tras 20 años de misión

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, defendió este lunes en Beirut el final de la misión de paz del organismo en el Líbano (FINUL), previsto para dentro de seis semanas, y abogó por una modificación de la resolución en la que se basa, en medio de negociaciones del Consejo de Seguridad al respecto.

“La FINUL ha estado ahí en su formato actual durante 20 años, la (resolución del Consejo de Seguridad de la ONU) 1701 fue la base de su mandato para ello.

Esperamos que eso continúe con algunas modificaciones y algunas actualizaciones, pero al mismo tiempo han sido entre 8.000 y 11.000 soldados con un coste de 500 millones de dólares anuales”, indicó en rueda de prensa.

“Creemos que eso tiene que cambiar, tiene que ser actualizado”, agregó el diplomático, al finalizar un encuentro con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri.

El pasado año, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió que el mandato de la FINUL finalizaría el 31 de diciembre de 2026 y que los cascos azules se replegarían de forma gradual a lo largo de 2027, una decisión forzada por Estados Unidos como miembro permanente del órgano con derecho a veto y promovida por su aliado Israel.

El Líbano aboga por su continuación o la de otra presencia internacional que vele por la estabilidad en su zona de operaciones, que se corresponde con la franja fronteriza con Israel y buena parte de la cual está ocupada por el Ejército israelí desde la guerra del pasado marzo con el grupo chií Hizbulá.

Waltz, que el domingo visitó la misión internacional en el sur del país, explicó que ha estado interesándose por aportaciones “clave” de la FINUL para analizar la posibilidad de que continúen de alguna manera, como las labores de desminado, la ayuda humanitaria o el apoyo marítimo a las tropas libanesas.

“Llevaré todo lo que he escuchado de vuelta a Washington, a Nueva York y a estas negociaciones con los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU al hablar de lo que viene después en cuanto al papel de Naciones Unidas en el Líbano”, dijo.

En este contexto, el embajador estadounidense confirmó que hay conversaciones “en marcha” sobre varios aspectos y aseguró que trabajarán “estrechamente” con Francia, que sería la encargada de redactar una potencial resolución para establecer las bases del escenario tras la salida de FINUL.

Por otro lado, calificó de “histórico” el diálogo entre el Líbano e Israel, que el pasado junio llevó a la firma de un acuerdo marco con la mediación de Estados Unidos, para poner fin a las hostilidades y que apenas ha tenido implementación sobre el terreno.

Waltz destacó que las recientes elecciones de medio mandato en Estados Unidos no tendrán en principio ningún efecto sobre el proceso a tres bandas, ya que existe un apoyo “bipartidista” a estas conversaciones que se mantendrá de cara al futuro.

El exparlamentario también se reunió este lunes con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam.