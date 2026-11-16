Nuevos detalles se conocen sobre el accidente de tránsito que cobró la vida de un motociclista de 53 años en el sector de Cañaveral, en Floridablanca. El director de Tránsito del municipio, Jahir Castellanos, entregó información sobre las circunstancias en las que ocurrió el siniestro y las actuaciones que adelantan las autoridades para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con el funcionario, la víctima fue identificada como José Manuel Baraja Sierra, quien se movilizaba en su motocicleta por la paralela de Cañaveral, a la altura del centro comercial La Florida, cuando colisionó con un vehículo de servicio particular.

Según la reconstrucción preliminar entregada por Tránsito, ambos vehículos se desplazaban por la vía, que es unidireccional. El motociclista transitaba por el costado derecho, mientras que el automóvil iba por el izquierdo y, al intentar realizar un giro hacia la derecha, se produjo el impacto.

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La motocicleta fue arrastrada hasta una estación de Metrolínea ubicada en el sector. Debido a la gravedad del choque, el motociclista falleció en el lugar.

Castellanos confirmó que al conductor del vehículo particular se le practicó una prueba de embriaguez, cuyo resultado fue negativo. En el automóvil también se movilizaban su esposa y un menor de edad.

Investigación para establecer responsabilidades

El director de Tránsito indicó que actualmente se recopilan videos de cámaras de seguridad del sector y entrevistas a posibles testigos, elementos que permitirán reconstruir lo ocurrido.

La información será puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá establecer si existió algún conflicto previo al accidente, según versiones que circulan sobre los hechos, pero que no son confirmadas por ninguna autoridad. También verificar y determinar si existieron factores como imprudencia o exceso de velocidad.

Por ahora, las autoridades avanzan en la recolección de elementos probatorios para esclarecer las circunstancias de este siniestro vial ocurrido el domingo 15 de noviembre en el área metropolitana de Bucaramanga.

En video quedó registrado el accidente de tránsito en Cañaveral, Floridablanca: