Balance ANT: Más familias rurales son propietarias y más recursos para el campo

Agencia Nacional de Tierras anuncia la entrega de más de 1.560 hectáreas en Pueblo Nuevo, Córdoba. Foto: prensa ANT.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), reporta una inversión superior a $12.160 millones en proyectos sostenibles e iniciativas productivas para organizaciones campesinas y comunidades étnicas.

De estos recursos, $9.868 millones corresponden a iniciativas para pueblos indígenas y comunidades negras de La Guajira, Chocó, Córdoba, Sucre y Arauca; y $2.292 millones se destinaron a organizaciones campesinas y de mujeres rurales del Bajo Cauca y a la Asociación Nuestra América del Departamento del Cesar.

El impulso al campo también incluye la recuperación de 13 tractores agrícolas con sus aperos e implementos valorados en $5.493 millones que serán clave para fortalecer la productividad del Campo.

Además, la ANT estructuró la convocatoria Campo Milagro para Tolima, por $12.000 millones, y otra dirigida a iniciativas productivas de comunidades indígenas y negras de Chocó y Arauca, por $8.514 millones.

“No podemos dejar de ver los milagros que se están haciendo realidad. Un Gobierno que insiste cada día en cumplir, trabajar y demostrar con hechos que la Patria Milagro no es un discurso, es una realidad que se construye de la mano de las comunidades en sus territorios”, enfatizó la directora de la ANT Lina María Garrido.

En materia de adjudicación y formalización de tierra, le entidad expidió 1.054 títulos de propiedad, equivalentes a 9.024 hectáreas, que beneficiarán a 1.039 familias en 18 departamentos del país. Adicionalmente, se entregaron 182 títulos de propiedad rural en Magdalena y Antioquia y otros 1.221 títulos permanecen en trámite a ser titulados antes de terminar el año.

También aprobó 6 acuerdos del Consejo Directivo en beneficio de comunidades indígenas: cinco para la constitución de resguardos y uno para su ampliación, que en total comprenden 162 hectáreas y beneficiarán a más de 5.323 familias de Cauca, Nariño, Putumayo, La Guajira, Risaralda y Caldas.

Otro milagro que contribuye a mejorar las condiciones de vida de las familias rurales es la adjudicación de 41 títulos de derecho público, Estas decisiones brindan seguridad jurídica sobre los predios y facilitan que los gobiernos locales gestionen recursos para mejorar la infraestructura y los servicios en beneficio de las comunidades.

Respuesta a Beneficiarios

Tras identificar un rezago de 123.204 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de vigencias anteriores, la Secretaría General, a cargo de Carlos Rodríguez, puso en marcha un plan de choque que reportó la gestión de 10.227 solicitudes.

Por su parte, la Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural incrementó en 69,3 % su productividad mensual en la respuesta a derechos de petición relacionados con el registro y validación de posibles beneficiarios de acceso a tierras de las comunidades rurales, al pasar de 2.012 a 3.407 respuestas mensuales.

Detrás de estos esfuerzos también hay historias humanas. Una de ellas es la de Octavio Ferias, adulto mayor víctima del conflicto armado y del desplazamiento forzado, quien permaneció cerca de dos años y medio en una carpa en las instalaciones de la entidad.

En paralelo, la ANT reportó la identificación de aproximadamente 5.000 activos institucionales, la incorporación de 790 bienes a su inventario, valorados en cerca de $711,7 millones, y la recuperación de 716 rollos de microfilmación, valorados en 1.5 billones de pesos; información que hacen parte de su patrimonio documental de la entidad.