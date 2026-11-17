Para hoy martes 17 de noviembre Air-e intervenida, adelantará labores de poda correctiva y limpieza de estructuras eléctricas en el circuito Bonda 2, como parte de las acciones de mantenimiento de la infraestructura eléctrica.

La jornada se llevará a cabo entre las 7:30 a. m. y las 4:00 p. m, en las zonas rurales y urbanas de los corregimientos Calabazo, Guachaca, Buritaca y La Paz del Caribe, así como en sectores y fincas aledañas a la vía Bonda–Calabazo.

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Se recomienda a los habitantes de las zonas mencionadas tener en cuenta los horarios establecidos y tomar las precauciones necesarias durante el desarrollo de las actividades.