¿A qué países pueden viajar los colombianos sin visa? Lista completa ACTUALIZADA: Son más de 90

Para miles de colombianos, el sueño de recorrer el mundo se ha vuelto cada vez más accesible gracias al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y con esto, la eliminación de barreras migratorias.

Una de las principales dudas de quienes desean empacar maletas es saber con exactitud en qué países aún se exige visa y en cuáles basta con presentar el pasaporte vigente.

Si usted también tiene esta duda y está organizando su próximo viaje, a continuación le presentamos el listado actualizado de los destinos que no piden visa a colombianos y los nuevos requisitos que entrarán en vigor.

¿Qué países puede un colombiano visitar sin visa en Latinoamérica?

La cercanía geográfica permite a los colombianos se muevan por casi todo el continente con relativa facilidad, al punto de cruzar fronteras caminando o con el documento de identidad.

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En la mayoría de los países de América del Sur, no solo no se requiere visa, sino que es posible ingresar únicamente con la Cédula de Ciudadanía. Estos son:

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Ahora, en Latinoamérica, podrá visitar solo con su pasaporte:

Centroamérica y el Caribe: México, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bonaire, Curazao, Cuba, Dominica, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, Panamá, República Dominicana, San Eustaquio, San Martín, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, Trinidad y Tobago.

¿Qué países puede visitar un colombiano sin visa en Europa?

Desde 2015, los colombianos pueden ingresar al Espacio Schengen por turismo o negocios por un periodo máximo de 90 días.

Los países que hacen parte de este espacio son:

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia (acuerdo bilateral), Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza

Otros destinos europeos que no hacen parte de este espacio, pero a los que también se puede viajar solo con pasaporte:

Albania, Andorra, Georgia, Kosovo, Mónaco, Montenegro, San Marino y Ciudad del Vaticano.

¿A que países puede viajar un colombiano en Asia, África o Oceanía sin visa?

Si su interés es cruzar el océano hacia otros países más exóticos, hay varios destinos que han eliminado el visado para incentivar el turismo colombiano.

Asia: Corea del Sur (requiere registro electrónico K-ETA) , Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, Israel, Turquía, Japón, Macao (visa al llegar), Maldivas (visa al llegar), Nepal (visa al llegar), Omán, Singapur, Tailandia (hasta 60 días ).

Corea del Sur , Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, Israel, Turquía, Japón, Macao (visa al llegar), Maldivas (visa al llegar), Nepal (visa al llegar), Omán, Singapur, Tailandia ). África: Marruecos y las Islas Seychelles.

Marruecos y las Islas Seychelles. Oceanía: Fiyi, Samoa, la Polinesia Francesa y Nueva Caledonia.

¿Qué documentos debe llevar en un viaje internacional?

Aunque el país de destino no le exija una visa pegada en su pasaporte, las autoridades migratorias le pueden solicitar los siguientes documentos para autorizar su ingreso: