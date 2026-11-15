Air-e detecta conexiones ilegales de energía en cabañas, fincas y establecimientos comerciales

Nuevos casos de hurto de energía fueron descubiertos por Air-e Intervenida durante operativos de control realizados con acompañamiento de las autoridades en el Atlántico y Santa Marta. Entre los hallazgos se encuentran conexiones ilegales en dos cabañas turísticas, una ubicada en Villa Candelaria, sobre la vía Juan de Acosta–Santa Verónica, y otra en el sector de El Rodadero, en Santa Marta.

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Las inspecciones también permitieron identificar irregularidades en un salón de belleza del centro de Soledad, una barbería del barrio San Juan Bosco de Sabanagrande y una finca en zona rural de Piojó, donde fueron detectadas manipulaciones de medidores y conexiones que impedían registrar correctamente el consumo de electricidad.

Un billar utilizaba el medidor de una vivienda

Uno de los casos más particulares se presentó en el establecimiento Billares Champions League de la 21, ubicado en la calle 47 con carrera 21, en inmediaciones del barrio El Carmen, en Barranquilla.

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Durante la inspección, los técnicos encontraron una acometida ilegal y un medidor que no correspondía al establecimiento comercial.

Las verificaciones permitieron establecer que el equipo estaba asociado a una vivienda del barrio El Recreo, en el norte de la ciudad.