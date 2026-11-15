España perdió el invicto e Italia quedó eliminado: Posiciones de la Liga de Naciones de la UEFA

Diego Moreira festeja su gol con Bélgica ante Italia. (Photo by Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images) / Rene Nijhuis/MB Media

Este domingo comenzó la sexta fecha de la Liga de Naciones de la UEFA, donde comenzaron a definirse a los primeros clasificados a los cuartos de final de la competencia.

La zona principal contó con grandes sorpresas, destacándose la eliminación de Italia, que venía de derrotar a Francia, y la caída del invicto de España, vigente campeona del mundo y quien contaba con el récord mundial.

Francia 2-1 Turquía

Francia derrotó 2-1 a Turquía en el Estadio Matmut Atlantique. Emirhan Topcu, en propia puerta, y Eli Junior Kroupi, registraron los goles de los locales; por los turcos descontó Abdülkerim Bardakcı.

Bélgica 4-1 Italia

Bélgica hizo la tarea en casa para clasificar, goleando 4-1 a Italia en el Estadio Rey Balduino. La Azzurra se adelantó con gol de Pio Esposito; la vuelta de los belgas fue con anotaciones de Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Jérémy Doku y Diego Moreira.

España 2-3 Inglaterra

El Estadio Metropolitano fue testigo de la caída del invicto de la selección española, vigente campeona del mundo y que no perdía hace 43 fechas, la última vez había sido frente a la Selección Colombia.

Inglaterra se impuso 2-3 en Madrid con anotaciones de Harry Kane, en un lanzamiento desde el punto penalti, Ezri Konsa y Declan Rice; los ingleses sufrieron la expulsión de Anderson, tras cometer un penalti, lo que apretó el juego con el descuento de Mikel Oyarzabal y de Nico Williams.

Posiciones de la Liga de Naciones de la UEFA

Grupo A

Pos Equipo PTS PJ DIF 1. Francia 13 6 +4 2. Bélgica 12 6 +5 3. Italia 10 6 +2 4. Turquía 0 6 -11

Grupo B

Pos Equipo PTS PJ DIF 1. Países Bajos 11 5 +9 2. Grecia 8 5 -5 3. Alemania 8 5 +3 4. Serbia 0 5 -7

Grupo C

Pos Equipo PTS PJ DIF 1. Inglaterra 15 6 +13 2. España 15 6 +8 3. Croacia 6 6 -10 4. Chequía 0 6 -11

Grupo D