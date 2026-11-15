España perdió el invicto e Italia quedó eliminado: Posiciones de la Liga de Naciones de la UEFA
Este lunes y martes se definirán los últimos tres clasificados a cuartos de final del torneo.
Este domingo comenzó la sexta fecha de la Liga de Naciones de la UEFA, donde comenzaron a definirse a los primeros clasificados a los cuartos de final de la competencia.
La zona principal contó con grandes sorpresas, destacándose la eliminación de Italia, que venía de derrotar a Francia, y la caída del invicto de España, vigente campeona del mundo y quien contaba con el récord mundial.
Francia 2-1 Turquía
Francia derrotó 2-1 a Turquía en el Estadio Matmut Atlantique. Emirhan Topcu, en propia puerta, y Eli Junior Kroupi, registraron los goles de los locales; por los turcos descontó Abdülkerim Bardakcı.
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Bélgica 4-1 Italia
Bélgica hizo la tarea en casa para clasificar, goleando 4-1 a Italia en el Estadio Rey Balduino. La Azzurra se adelantó con gol de Pio Esposito; la vuelta de los belgas fue con anotaciones de Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Jérémy Doku y Diego Moreira.
España 2-3 Inglaterra
El Estadio Metropolitano fue testigo de la caída del invicto de la selección española, vigente campeona del mundo y que no perdía hace 43 fechas, la última vez había sido frente a la Selección Colombia.
Inglaterra se impuso 2-3 en Madrid con anotaciones de Harry Kane, en un lanzamiento desde el punto penalti, Ezri Konsa y Declan Rice; los ingleses sufrieron la expulsión de Anderson, tras cometer un penalti, lo que apretó el juego con el descuento de Mikel Oyarzabal y de Nico Williams.
Posiciones de la Liga de Naciones de la UEFA
Grupo A
|Pos
|Equipo
|PTS
|PJ
|DIF
|1.
|Francia
|13
|6
|+4
|2.
|Bélgica
|12
|6
|+5
|3.
|Italia
|10
|6
|+2
|4.
|Turquía
|0
|6
|-11
Grupo B
|Pos
|Equipo
|PTS
|PJ
|DIF
|1.
|Países Bajos
|11
|5
|+9
|2.
|Grecia
|8
|5
|-5
|3.
|Alemania
|8
|5
|+3
|4.
|Serbia
|0
|5
|-7
Grupo C
|Pos
|Equipo
|PTS
|PJ
|DIF
|1.
|Inglaterra
|15
|6
|+13
|2.
|España
|15
|6
|+8
|3.
|Croacia
|6
|6
|-10
|4.
|Chequía
|0
|6
|-11
Grupo D
|Pos
|Equipo
|PTS
|PJ
|DIF
|1.
|Portugal
|12
|5
|+2
|2.
|Dinamarca
|9
|5
|+3
|3.
|Noruega
|6
|5
|0
|4.
|Gales
|3
|5
|-5
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...