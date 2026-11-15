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15 nov 2026 Actualizado 23:18

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Fútbol

España perdió el invicto e Italia quedó eliminado: Posiciones de la Liga de Naciones de la UEFA

Este lunes y martes se definirán los últimos tres clasificados a cuartos de final del torneo.

Diego Moreira festeja su gol con Bélgica ante Italia. (Photo by Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images)

Diego Moreira festeja su gol con Bélgica ante Italia. (Photo by Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images) / Rene Nijhuis/MB Media

Diego Moreira festeja su gol con Bélgica ante Italia. (Photo by Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images)
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Este domingo comenzó la sexta fecha de la Liga de Naciones de la UEFA, donde comenzaron a definirse a los primeros clasificados a los cuartos de final de la competencia.

La zona principal contó con grandes sorpresas, destacándose la eliminación de Italia, que venía de derrotar a Francia, y la caída del invicto de España, vigente campeona del mundo y quien contaba con el récord mundial.

Francia 2-1 Turquía

Francia derrotó 2-1 a Turquía en el Estadio Matmut Atlantique. Emirhan Topcu, en propia puerta, y Eli Junior Kroupi, registraron los goles de los locales; por los turcos descontó Abdülkerim Bardakcı.

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Bélgica 4-1 Italia

Bélgica hizo la tarea en casa para clasificar, goleando 4-1 a Italia en el Estadio Rey Balduino. La Azzurra se adelantó con gol de Pio Esposito; la vuelta de los belgas fue con anotaciones de Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Jérémy Doku y Diego Moreira.

España 2-3 Inglaterra

El Estadio Metropolitano fue testigo de la caída del invicto de la selección española, vigente campeona del mundo y que no perdía hace 43 fechas, la última vez había sido frente a la Selección Colombia.

Inglaterra se impuso 2-3 en Madrid con anotaciones de Harry Kane, en un lanzamiento desde el punto penalti, Ezri Konsa y Declan Rice; los ingleses sufrieron la expulsión de Anderson, tras cometer un penalti, lo que apretó el juego con el descuento de Mikel Oyarzabal y de Nico Williams.

Posiciones de la Liga de Naciones de la UEFA

Grupo A

PosEquipoPTSPJDIF
1.Francia136+4
2.Bélgica126+5
3.Italia106+2
4.Turquía06-11

Grupo B

PosEquipoPTSPJDIF
1.Países Bajos115+9
2.Grecia85-5
3.Alemania85+3
4.Serbia05-7

Grupo C

PosEquipoPTSPJDIF
1.Inglaterra156+13
2.España156+8
3.Croacia66-10
4.Chequía06-11

Grupo D

PosEquipoPTSPJDIF
1.Portugal125+2
2.Dinamarca95+3
3.Noruega650
4.Gales35-5
Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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