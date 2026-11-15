Al menos 26 integrantes del Ejército asesinados en 100 días: 11 por ataques con drones

Durante los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo De la Espriella, al menos 26 integrantes del Ejército Nacional han sido asesinados. Once de esas víctimas murieron en ataques con drones, una modalidad que ha dejado 93 acciones contra las unidades de la institución y que representa uno de los principales desafíos para la seguridad de las tropas.

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Los ataques se han extendido por diferentes regiones del país, entre ellas Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Bolívar. Entre los hechos más graves está el ocurrido el 4 de septiembre contra el cantón militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander, donde murieron tres integrantes del Ejército.

También está el ataque del 7 de noviembre contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, que dejó tres integrantes de la institución asesinados. En este último caso, la amenaza comenzó antes de las detonaciones.

Caracol Radio conoció que los drones sobrevolaron durante tres días las instalaciones militares para identificar puntos estratégicos, entre ellos el helipuerto, el rancho de tropa y los alojamientos. Los operadores de los grupos criminales utilizaron ese reconocimiento para programar previamente las coordenadas de los objetivos y ejecutar el ataque.

La capacidad de estas aeronaves para reconocer posiciones y lanzar explosivos volvió a quedar en evidencia el 12 de noviembre en la vereda Barco La Silla, zona rural de Tibú, Norte de Santander. En ese lugar fueron lanzados más de 20 artefactos explosivos desde drones contra tropas del Batallón de Operaciones Terrestres número 10. Cuatro integrantes del Ejército murieron y otros cinco resultaron heridos.

A esa modalidad se suma el uso de drones controlados mediante fibra óptica. Estos dispositivos transmiten información a través de un cable y no dependen de las señales de radiofrecuencia utilizadas por los equipos convencionales, por lo que los inhibidores tradicionales no ofrecen la misma capacidad de neutralización. Fuentes consultadas por Caracol Radio también han advertido que no existe un sistema que cubra todas las frecuencias utilizadas por estos equipos.

El problema de fondo es que no existe un inhibidor que cubra toda la gama de frecuencias empleadas por estos dispositivos. Cada sistema tiene rangos y capacidades determinadas; por eso, una señal que logra bloquear un tipo de dron puede resultar ineficaz frente a otro que opere en una frecuencia diferente o utilice navegación autónoma o fibra óptica.

Esta es una de las principales dificultades que enfrenta el Ejército para proteger a sus unidades frente a una amenaza que evoluciona tecnológicamente.