“Vamos a terminar todas las obras inconclusas”: presidente Abelardo de la Espriella desde Córdoba

Montería

El presidente Abelardo de la Espriella cumple agenda en el departamento de Córdoba este 13 de noviembre. El jefe de Estado inició su recorrido en zona indígena, donde anunció millonarios recursos para vías y retomar proyectos inconclusos.

“Tenemos una cantidad de proyectos, un billón trescientos veinte mil millones de pesos, esa plata que vamos a destinar para proyectos viales en el departamento, es para conectar Córdoba. Vamos a terminar todas las obras inconclusas, en nuestro gobierno las vamos a terminar, para que el campesino pueda sacar su cosecha sin perderlas en el camino y para que las familias cordobesas se muevan seguras. Yo no vine aquí a hacer promesas, vine a hacer compromisos con una gente que me merece todo el respeto y la consideración”, sostuvo el mandatario.

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Asimismo, anunció cerca de 255 mil millones de pesos para la rehabilitación y pavimentación de la vía Chinú – Lorica – San Bernardo del Viento. La obra era esperada hace 30 años.

Por otra parte, el presidente De La Espriella sostuvo que varios proyectos serán concluidos en municipios como Montería, Lorica, San Bernardo del Viento y otros.

“Encontré parado el tercer puente sobre el río Sinú y di la orden para destrabarlo y reactivarlo con Findeter y el Invías, hoy va en el26%. Son 370 metros y ciento ocho mil ciento cincuenta y cinco millones de pesos para darle a Montería un nuevo abrazo entre sus dos orillas. El tercer puente va, y lo hacemos en la era del Tigre. Haremos también una inversión de ciento cuarenta y cuatro mil millones de pesos para el puente peatonal, de los cuales la Nación aporta cien mil millones, y vamos a hacer también el embarcadero de Businú por 13 mil millones”, precisó el jefe de Estado.

“Las obras en Lorica, San Antero y San Bernardo del Viento ya van en el 48%, con más de 12 kilómetros de placa huella, un puente y obras de drenaje”, agregó.

El presidente De La Espriella continúa su agenda en la ciudad de Montería, donde pondrá la primera piedra para la construcción de un Centro de Alto Rendimiento e inaugurará el Coliseo de Halterofilia en el barrio La Pradera.