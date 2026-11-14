ONU exige liberar a líder comunal secuestrado en Tibú, Norte de Santander

José Richard Velásquez Triana, defensor de derechos humanos y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Selva, en Tibú, Norte de Santander. / Foto: ONU.

Norte de Santander.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió la liberación sano y salvo de José Richard Velásquez Triana, defensor de derechos humanos y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Selva, en Tibú, Norte de Santander.

Según el pronunciamiento publicado por el organismo internacional, el líder comunal fue privado arbitrariamente de su libertad el 29 de mayo de 2026 y, desde entonces, Naciones Unidas reclama garantías para su vida e integridad.

La entidad reiteró a los grupos armados no estatales la obligación de respetar los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario.

Asimismo, insistió en que la población civil debe permanecer al margen de las acciones armadas.

“Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar la vida y la labor de las personas que, bajo un liderazgo social y comunitario, promueven y defienden los derechos humanos de las comunidades”, señaló la Oficina de Naciones Unidas.

El organismo también exhortó a las autoridades competentes a adoptar medidas para prevenir ataques contra la población civil y garantizar una protección efectiva a quienes ejercen labores de defensa de los derechos humanos.

La exigencia se produce en medio de las preocupaciones por la seguridad de los líderes sociales y comunales en el Catatumbo, donde las comunidades enfrentan los efectos de la presencia y las acciones de grupos armados ilegales.