🔴EN VIVO fecha 19 de la Liga Colombiana 2026-ll: Se definen los ocho clasificados

Este sábado 14 de octubre se jugará en simultáneo la fecha 19 de la Liga Colombiana 2026-ll. Todos los partidos de esta última fecha del certamen se jugarán a las 3:30 PM hora colombiana.

Actualmente 5 equipos ya tienen asegurado su paso a los cuadrangulares semifinales, los cuales son Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, América de Cali y Atlético Bucaramanga.

Sin embargo, Independiente Medellín, Millonarios, Once Caldas y Deportes Tolima deberán asegurar un puesto en las casillas restantes en el último partido de la fecha regular.

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