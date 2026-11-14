Atlántico y Francia firman convenio para impulsar la enseñanza del francés

Sesenta años después de abrir sus puertas en Barranquilla, la Alianza Francesa sigue demostrando que la enseñanza de un idioma puede convertirse en mucho más que un ejercicio académico.

La Gobernación del Atlántico dio un paso que busca transformar el panorama en las instituciones educativas del departamento, mediante la firma de una declaración de intención para ampliar la enseñanza del francés entre docentes y estudiantes de instituciones oficiales.

En representación de la administración departamental, la gobernadora encargada María Lourdes Dávila, destacó que celebrar las seis décadas de la institución significa reconocer una trayectoria educativa que ha dejado huella en generaciones enteras.

“Celebrar los 60 años de la Alianza Francesa es celebrar una labor educativa constante. En sus aulas, generaciones de barranquilleros y atlanticenses han aprendido un idioma y también otra manera de mirar el mundo”, expresó.

La trayectoria de los 60 años de la Alianza Francesa en Barranquilla fue resaltada por el embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, quien definió la historia de la institución como un compromiso permanente con la promoción de la lengua francesa y el diálogo intercultural.

“La Alianza ha sido mucho más que un centro de enseñanza de idiomas. Ha funcionado como un puente vivo entre Francia y el Caribe colombiano, un espacio donde miles de estudiantes han descubierto no solo una nueva lengua, sino también nuevas formas de comprender el mundo y relacionarse con otras culturas”,sostuvo.

Intención formativa

Precisamente, el fortalecimiento de esos vínculos se concretó con una declaración de intención suscrita entre las partes, encaminada a ampliar la presencia del francés en el sistema educativo oficial del Atlántico, comenzando por la formación de docentes y proyectándose posteriormente hacia los estudiantes.

La directora de la Alianza Francesa de Barranquilla, Violette Makhotine, resumió el sentido de la celebración al afirmar que el aniversario es también una oportunidad para reconocer una historia colectiva y los lazos construidos entre Barranquilla, el Caribe colombiano, Francia y el mundo francófono.

Asimismo, la Alianza ha respaldado proyectos emblemáticos para la ciudad y ha contribuido al fortalecimiento de espacios que hoy forman parte del patrimonio cultural de Barranquilla, como la Cinemateca del Caribe.

Actualmente, la Alianza Colombo Francesa cuenta con dos sedes en la ciudad, impartiendo alrededor de 180.000 horas de enseñanza del francés para unos 3.500 estudiantes.