Muere la mujer que fue atacada al defender a una vecina de violencia intrafamiliar

Bogotá. 24 de julio de 2020. Las Unidades de Cuidados Intensivos se han convertido en campos de batalla contra un enemigo invisible pero letal: el Covid-19. Actualmente, la ocupación de camas en Bogotá sobre pasa el 90 %, algo que genera incertidumbre y miedo a la hora de salvar la mayor cantidad posible de pacientes y a la vez, evitar el contagio entre el mismo personal de salud. En la foto: Clinica Medical Center de Soacha Pabellón de pacientes de síntomas respiratorias agudos no Covid. (Colprensa - Camila Díaz) / Camila Diaz

Desde la Secretaría distrital de la Mujer confirmaron el fallecimiento de una mujer de 46 años, quien se encontraba en una Unidad de Cuidados Intensivos, tras la gravedad de las heridas que le ocasionó un hombre el pasado sábado 16 de octubre, cuando ella acudió a defender a otra mujer de violencia intrafamiliar.

“Lamentamos profundamente el asesinato de esta mujer y rechazamos con firmeza este hecho que enluta a su familia y a la ciudad. Toda nuestra solidaridad con sus seres queridos, a quienes estamos brindando atención y acompañamiento profesional”, aseguró la entidad en su cuenta de X.

La mujer de 46 años atendió al llamado de auxilio de una vecina, quien estaba siendo atacada por su pareja sentimental dentro de un apartamento de Usaquén en la madrugada del sábado 16 de octubre, a su llegada, el hombre la atacó con un arma blanca, ocasionándole una herida en su cuello que hoy le quitó la vida.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que den con el paradero del presunto agresor y avancen con celeridad en las investigaciones”, pidieron desde la Secretaría Distrital de la Mujer.

Según las autoridades, el hecho que se registró a las 2 de la mañana, habría sido perpetrado por un hombre de 31 años, proveniente de Cartagena.