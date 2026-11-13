Salones comunales de Tunja están abandonados y deteriorados, tras obras inconclusas de Don Matías

Este es el estado en el que se encuentra el Salón Comunal del barrio José Joaquín Camacho de Tunja / Foto: Caracol Radio.

Tunja

Preocupación, tristeza y descontento manifiestan los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de los barrios Kennedy, La Fuente Cuarta Etapa, La María y José Joaquín Camacho, en Tunja, por el estado en el que quedaron sus salones comunales luego de las intervenciones realizadas por la empresa de desarrollo territorial Dos Matías.

Según los líderes comunales, las obras quedaron inconclusas y actualmente estos espacios no pueden utilizarse adecuadamente para las actividades comunitarias, recreativas, culturales y religiosas que tradicionalmente se desarrollaban allí.

En el barrio Kennedy, el presidente de la Junta de Acción Comunal, Diego Morales, manifestó su inconformidad por las condiciones en las que quedó el salón comunal, donde fueron levantados los pisos y retirados elementos como puertas y baños, sin que posteriormente se completaran las intervenciones.

“Aquí iban a invertir $172 millones para la adecuación y arreglo y resulta que después de 11 meses nosotros no hemos recibido ningún arreglo, y por el contrario, está totalmente destruido ya que levantaron pisos, puertas y baños y lo dejaron así”, aseguró Morales.

Una situación similar se presenta en el barrio José Joaquín Camacho. Su presidente, Néstor Neira, aseguró que la comunidad perdió un espacio fundamental para el encuentro y la integración de sus habitantes.

“No tenemos salón social, se puede decir, porque no podemos hacer ninguna actividad. Estamos totalmente amarrados. Aquí hacíamos actividades con niños, con adultos mayores que todos los días venían a hacer ejercicio y también celebrábamos nuestras eucaristías”, expresó.

El líder comunal agregó que el deterioro del lugar genera mayor tristeza porque fue construido con el esfuerzo de varias generaciones de habitantes del sector.

“Este salón lo hicimos desde nuestros padres, lo construimos con sacrificio durante muchos años y Dos Matías lo único que hizo fue romper el salón. No hizo ninguna otra intervención, solamente levantó el piso y lo dejó totalmente deteriorado”, señaló Neira.

En el barrio La Fuente IV Etapa también se reportan dificultades. Andrés Fonseca, presidente de la Junta de Acción Comunal, aseguró que quedaron pendientes las rampas de acceso a los baños, además de la instalación de los sanitarios y el mantenimiento de la cubierta.

“Quedamos sin sanitarios, como se puede observar, completamente desinstalados. Adicional a eso, teníamos unas obras pendientes con el tema de las cubiertas, que están en mal estado y tampoco nos cumplieron”, afirmó.

Los presidentes de las Juntas de Acción Comunal esperan una respuesta y una solución por parte de las entidades responsables, para que las intervenciones puedan concluir y los habitantes recuperen espacios adecuados y dignos para el desarrollo de sus actividades comunitarias.

Salón Comunal barrio Kennedy, Tunja / Foto: Caracol Radio. Ampliar Salón Comunal barrio Kennedy, Tunja / Foto: Caracol Radio. Cerrar

Salón Comunal La Fuente IV Etapa, Tunja / Foto: Caracol Radio. Ampliar Salón Comunal La Fuente IV Etapa, Tunja / Foto: Caracol Radio. Cerrar