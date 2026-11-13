Secretaria de Gobierno de Boyacá respondió en la Asamblea sobre investigación por compra de chalecos

La secretaria de Gobierno de Boyacá, Alejandra Pico, fue citada a control político en la Asamblea de Boyacá / Foto: Caracol Radio.

Tunja

Durante la sesión de control político en la Asamblea de Boyacá, la secretaria de Gobierno y Acción Comunal, Alejandra Pico Gama, se pronunció sobre el pliego de cargos que le abrió la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en el proceso de compra de chalecos blindados para la Policía Nacional.

La funcionaria manifestó que, aunque la Asamblea no es el escenario en el que debe presentar formalmente sus descargos, está dispuesta a responder por la ejecución de los recursos públicos y defender su presunción de inocencia mientras avanza la investigación disciplinaria.

“Soy conocedora de que este no es el órgano de investigación sobre el cual tengo que someter a consideración mis descargos. Hoy presumen mi inocencia porque no existe ningún fallo en contra de mi actuación jurídica y ejecutiva alrededor de la ejecución de recursos. Tengo 23 proyectos andando y solo uno con investigación, con más de 45 mil millones ejecutados por mi cartera”, señaló Pico Gama.

Uno de los puntos centrales de su intervención estuvo relacionado con las responsabilidades en la selección de las especificaciones técnicas de los elementos de protección. La secretaria aseguró que su dependencia se encargó de ejecutar la compra, pero que las características de los chalecos fueron definidas previamente por el Comité de Orden Público.

“Yo no soy la idónea para identificar si un chaleco antibalas requiere un nivel 2A, 3A de protección o tela anti-taser. Yo ejecuto las decisiones del Comité de Orden Público, que no lo vota solamente el gobernador, sino también el Ejército, la Policía, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección y Migración”, expresó.

La secretaria agregó que la adquisición de los 1.155 chalecos se realizó atendiendo los requerimientos de las autoridades de seguridad del departamento y que en su informe presentó documentos relacionados con las solicitudes de la Policía Nacional y la recepción de los elementos.

“Mi instrucción del Comité de Orden Público es: secretaria, compre lo que requieren los policías de este departamento. Así lo hice, así lo ejecuté y en mi ejercicio de defensa es lo que estoy exponiendo ante las autoridades de control. El proceso está totalmente abierto y los diputados pueden revisar la documentación”, afirmó.

Finalmente, Pico Gama reiteró que está dispuesta a responder ante los organismos de control y pidió que los cuestionamientos sobre el proceso no se conviertan en señalamientos contra su nombre ni contra el equipo de trabajo de la Secretaría de Gobierno.

La investigación disciplinaria continúa en manos de la Procuraduría General de la Nación, organismo que deberá establecer si existieron responsabilidades en el proceso contractual. Hasta el momento, la apertura del pliego de cargos no constituye una declaración de responsabilidad disciplinaria.