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13 nov 2026 Actualizado 21:46

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Política

Gobierno radicó ante el Congreso las bases del Plan de Desarrollo

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, reconoció que existe una necesidad de “dialogar con el Congreso de la República”.

Discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 en encuentro en Medellín.

Discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 en encuentro en Medellín.

Discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 en encuentro en Medellín.
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El ministro del interior, Alejandro Ordóñez, y el director de Planeación Nacional, Julián Buitrago, llegaron este viernes al Congreso de la República para presentar las bases de Plan Nacional de Desarrollo. Se trata de un documento preliminar de la hoja de ruta de la política pública y de las inversiones para los próximos cuatro años.

Con este documento, los legisladores podrán preparar la discusión de aquí hasta el mes de febrero, cuando se conocerá oficialmente el articulado que deberá tramitarse en las comisiones económicas y en la plenaria del Senado y la Cámara.

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