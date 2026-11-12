Santander reforzará operativos contra el contrabando de licor durante la temporada de fin de año

Bucaramanga

Con el propósito de prevenir la comercialización de licor de contrabando y adulterado durante la temporada de Navidad y Año Nuevo, la Gobernación de Santander fortalecerá los operativos de control en establecimientos comerciales del departamento.

Así lo anunció Diana Durán, secretaria de hacienda de Santander, quien explicó que actualmente se adelanta la suscripción de un convenio para reforzar las capacidades del grupo operativo anticontrabando y ampliar las acciones de inspección durante los últimos meses de 2026 y el inicio de 2027.

La funcionaria señaló que estas jornadas buscan brindar garantías a los consumidores y evitar que lleguen al mercado bebidas alcohólicas que no cumplan con los requisitos legales o que puedan representar riesgos para la salud.

Alerta por venta de cervezas vencidas

Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades es la comercialización de cervezas vencidas en algunos establecimientos comerciales. Según Durán, se han identificado productos nacionales, importados y artesanales que ya superaron su fecha de vencimiento.

Por esta razón, la secretaria de hacienda hizo un llamado a los ciudadanos para que, antes de comprar o consumir estas bebidas, revisen la fecha de caducidad que aparece en las tapas de las cervezas. La recomendación cobra especial importancia durante las celebraciones de fin de año, cuando aumenta el consumo de bebidas alcohólicas y la demanda en establecimientos comerciales.

La Gobernación también recordó que los ciudadanos cuentan con la aplicación SIC TRACE, una herramienta que permite verificar la legalidad de los productos gravados con el impuesto al consumo, como vinos, aguardientes, rones y whiskies.

A través de esta aplicación, los consumidores pueden escanear el código de barras que aparece en la estampilla del licor y consultar si el producto cuenta con una estampilla legal y si realizó el pago de los impuestos correspondientes al departamento de Santander.