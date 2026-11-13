Policía refuerza seguridad en Barranquilla con más de 3.000 uniformados para este puente festivo

Más de 3.000 uniformados de la Policía estarán desplegados en la ciudad durante este puente festivo. De esta manera, se fortalece la seguridad y se desplegará planes especiales de prevención, vigilancia y control en playas.

“De igual manera se fortalecerá la presencia policial en los sectores turísticos y zonas de playa, brindando acompañamiento a visitantes y residentes, con recomendaciones de autocuidado y acciones orientadas a prevenir situaciones que pongan en riesgo su integridad”, indicó la Policía.

Seguridad por concierto de Chayanne

Asimismo, la Policía indicó que por el concierto de Chayanne “se fortalecerán los dispositivos de seguridad con motivo del concierto mediante presencia policial en los alrededores del escenario, controles preventivos y acompañamiento durante el ingreso y la salida de los asistentes, así como en las principales vías de acceso”.

Lea también: La barranquillera Aria Vega conquista su primer Grammy: ganó en la categoría ‘Mejor nuevo artista’

Dispositivo especial en Soledad

La Policía indicó que dispondrá un acompañamiento especial durante el Festival de la Butifarra, mediante acciones de vigilancia, prevención y control en los sectores en donde se llevarán a cabo las diferentes actividades.