Inicia socialización de la Iniciativa Privada para la modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz

La socialización inició en Malambo en donde estuvo la alcaldesa del municipio. La Iniciativa Privada Puerta de Oro dio a conocer el impacto, teniendo en cuenta que hace parte de su área de influencia.

Durante la socialización, se dio a conocer que las obras tendrían una duración aproximada de cuatro años, teniendo en cuenta que se tiene proyectado que el inicio sea para 2028 y finalización en 2032, sujeto a la adjudicación del proyecto.

“El encuentro permitió conocer los alcances del proyecto y su impacto en el municipio, teniendo en cuenta que Malambo hace parte de su área de influencia, por lo que se busca generar espacios de articulación con las autoridades locales y las comunidades”, indicó la alcaldía de Malambo, a través de un comunicado.

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Por otra parte, se tiene previsto realizar un espacio de socialización con los habitantes del barrio Mesolandia para dar a conocer los alcances de la iniciativa y escuchar a la comunidad.