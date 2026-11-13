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13 nov 2026 Actualizado 01:03

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Inicia socialización de la Iniciativa Privada para la modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz

Aeropuerto Ernesto Cortissoz. Foto: Gobernación del Atlántico.

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La socialización inició en Malambo en donde estuvo la alcaldesa del municipio. La Iniciativa Privada Puerta de Oro dio a conocer el impacto, teniendo en cuenta que hace parte de su área de influencia.

Durante la socialización, se dio a conocer que las obras tendrían una duración aproximada de cuatro años, teniendo en cuenta que se tiene proyectado que el inicio sea para 2028 y finalización en 2032, sujeto a la adjudicación del proyecto.

“El encuentro permitió conocer los alcances del proyecto y su impacto en el municipio, teniendo en cuenta que Malambo hace parte de su área de influencia, por lo que se busca generar espacios de articulación con las autoridades locales y las comunidades”, indicó la alcaldía de Malambo, a través de un comunicado.

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Por otra parte, se tiene previsto realizar un espacio de socialización con los habitantes del barrio Mesolandia para dar a conocer los alcances de la iniciativa y escuchar a la comunidad.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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