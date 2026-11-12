Presunto chamán es sentenciado a 17 años de cárcel por el abuso sexual de seis mujeres

Antioquia

La fiscalía informó que un hombre de 63 años fue sentenciado a 17 años de cárcel por los delitos de acceso carnal en persona, puesta en incapacidad de resistir, y actos sexuales en persona, puesto en incapacidad de resistir.

José Fabio Salazar Castaño fue hallado culpable de abusar sexualmente de seis mujeres haciéndose pasar como chamán (guía espiritual) para acceder a las víctimas, entre las que hay una menor de edad. Estos vejámenes ocurrieron entre el 2013 y el 2022 y las mujeres con edades entre los 16 y 26 años.

“Víctimas de vejámenes sexuales cuando acudieron al inmueble donde residía el procesado para supuestos desbloqueos energéticos y limpiezas ancestrales con el uso de plantas y otros supuestos rituales. También se estableció que a varias de las mujeres les dio a consumir marihuana como parte del ritual y a otra le fueron fotografiadas sus partes íntimas durante la falsa consulta”, explicó la fiscalía.

El ente investigador aclaró que la sentencia es de primera instancia y se proceden los recursos de ley que considere el sentenciado.