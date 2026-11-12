Aumentan a nueve las muertes confirmadas por dengue en el Atlántico: reportan 7.671 casos

A nueve se elevó el número de muertes confirmadas por dengue en el Atlántico, mientras que los casos de la enfermedad ascienden a 7.671 en Barranquilla y los municipios del departamento, según el reporte actualizado del Instituto Nacional de Salud y la plataforma SIGIVILA.

Las muertes se distribuyen en Baranoa (1), Palmar de Varela (2), Sabanagrande (1), Campo de la Cruz (2), Repelón (1), Soledad (1) y Barranquilla (1). Además, se reportan casos de dengue grave confirmados por laboratorio en 10 municipios: Soledad, Suan, Sabanagrande, Sabanalarga, Malambo, Baranoa, Polonuevo, Repelón, Campo de la Cruz y Juan de Acosta.

Más de 240 mil viviendas visitadas

Ante este panorama, el secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo, aseguró que se mantienen las intervenciones para identificar y eliminar los criaderos del mosquito transmisor, con visitas domiciliarias, fumigaciones aéreas y recolección de elementos que acumulan agua.

“Hemos realizado unas visitas a más de 240 mil viviendas, 960 sedes de colegios públicos y privados, buscando nichos o focos de dengue, encontrando aproximadamente el 6% positivos”, explicó Fajardo.

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Intensifican jornadas de fumigación

El funcionario también indicó que se han realizado más de 50 fumigaciones aeroespaciales en el departamento, con las que se ha logrado proteger a más de 60 mil familias. A esto se suman intervenciones directas en más de 3.800 viviendas y la recolección de 126 toneladas de elementos inservibles.

“Hemos recogido más de 126 toneladas de inservibles, pero todo esto no es posible si no lo tenemos de una manera articulada en todo el departamento”, sostuvo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para eliminar recipientes con agua acumulada, mantener los patios limpios y evitar la proliferación de criaderos del mosquito transmisor del dengue.