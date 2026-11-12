Alcaldía de Santa Marta denuncia falsificación de firma en permiso para ocupar espacio público. Foto: Alcaldía de Santa Marta

La Alcaldía de Santa Marta puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación la circulación de un supuesto permiso de intervención y ocupación del espacio público, fechado el 30 de octubre de 2026, que llevaría una firma falsificada de la secretaria de Gobierno, Luz Alejandra Duarte Rivas.

Según la administración distrital, el documento no fue expedido ni tramitado por esa dependencia y tampoco cuenta con validez legal. Por estos hechos, la funcionaria instauró una denuncia penal por el presunto delito de falsedad en documento, bajo el radicado 2026111100704.

La denuncia también advierte sobre presuntos cobros económicos irregulares que estarían realizando particulares en el sector de La Concepción, utilizando el supuesto permiso como respaldo.

La Alcaldía pidió a la ciudadanía verificar la autenticidad de los trámites a través de los canales oficiales y reportar cualquier cobro sospechoso. La investigación quedó en manos de la Fiscalía.