Crisis de las basuras en Santa Marta llega al Congreso

En Santa Marta se llevó a cabo una audiencia pública para analizar la situación del manejo de las basuras en la ciudad y como esta viene afectando a la población. La convocatoria, impulsada por el representante a la Cámara por el Magdalena Felipe Hernández, responde a las quejas de las comunidades por la acumulación de basuras, los presuntos incumplimientos en las rutas de recolección, los contenedores desbordados y la permanencia de puntos críticos que afectan la salubridad, el ambiente y la calidad de vida de los samarios.

“Esto ha sido un ejercicio de recoger muchas denuncias de la ciudadanía alrededor de la prestación del servicio público de aseo”, manifestó el congresista, quien destacó la participación de autoridades nacionales y distritales para analizar la problemática.

El congresista calificó el encuentro como un ejercicio de construcción colectiva, escucha y rendición de cuentas, con el que se espera contar con mayores elementos para tomar decisiones en beneficio de los ciudadanos.

Durante el encuentro que inició desde tempranas horas, dirigentes comunales también entregaron sus peticiones, expusieron sus necesidades y la importancia de crear acciones conjuntas que permita mejorar el servicio en toda la ciudad.

Entre tanto, el gerente de ESSMAR, David Millán, defendió la disposición de la empresa para participar en el debate y entregar explicaciones sobre la situación que atraviesa la entidad. “Yo no le temo a ningún debate. Lo que pasa es que hay a veces situaciones que le impiden a uno asistir”, expresó el funcionario, quien consideró necesario que el Congreso y la opinión pública conozcan las condiciones actuales de la empresa.

Según explicó, la empresa trabaja en un plan de salvamento solicitado por la Superintendencia de Servicios Públicos, dentro del cual se encuentra actualmente en una fase de estabilización.

Por su parte veedores ciudadanos acudieron al llamado y expresaron su opinión sobre el manejo de los residuos sólidos, y la importancia de generar acciones, tal es el caso de Luis Miguel Moisés de la veeduría Agua Para Santa Marta, quien diálogo con Caracol Radio dijo “Necesitamos información y el gran problema que hoy tiene la ciudad es que nos hacen falta datos de cómo está la dimensión del problema”, señaló. Moisés también cuestionó el manejo que se le ha dado a la problemática y aseguró que las dificultades actuales son consecuencia de una situación que, según indicó, venía advirtiéndose desde años anteriores.

Uno de sus principales llamados estuvo relacionado con el relleno sanitario Palangana. De acuerdo con el veedor, desde hace aproximadamente tres años se advertía que el sitio había llegado a su límite de capacidad, sin que se produjeran cambios suficientes en el modelo de disposición final.

Finalmente, el representante a la Cámara Chadán Rosado informó que inició una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra ATESA por presuntos incumplimientos de las actividades establecidas en el contrato de prestación del servicio.

El congresista pidió que se evalúe la suspensión del contrato antes de su fecha de terminación, prevista para marzo de 2027, y sostuvo que, a su juicio, la empresa estaría incumpliendo de manera sistemática las obligaciones contractuales.