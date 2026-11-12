Aceite de palma colombiano es admitido como materia prima para producción de combustible de aviación

Santa Marta

El Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) aprobó un nuevo valor de emisiones para producir combustible sostenible de aviación a partir de aceite de palma (SAF, por sus siglas en inglés), con lo que la palma de aceite colombiana queda incluida en la lista de materias primas elegibles para producir SAF.

Esto luego del trabajo técnico y diplomático de dos años liderado por la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), con el acompañamiento de la Aeronáutica Civil de Colombia.

De acuerdo con las estimaciones técnicas preliminares recogidas en el informe de la gestión colombiana, el SAF producido a partir de aceite de palma colombiano podría reducir hasta 55 % de las emisiones de gases de efecto invernadero durante su ciclo de vida, dependiendo de las condiciones de producción, procesamiento, y de la cadena de suministro del producto hasta el consumidor final.

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La decisión también contempla el coprocesamiento de materias primas renovables en refinerías de petróleo, una alternativa que puede aprovechar capacidades industriales existentes en Colombia. En este escenario, Ecopetrol cuenta con tecnología para el coprocesamiento de materias primas renovables, entre ellas el aceite de palma, lo que representa una oportunidad para avanzar en la producción de SAF en el país en el corto plazo.