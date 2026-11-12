Banco Contactar anuncia transición en su Presidencia

La Junta Directiva de Banco Contactar anunció la designación de Olga Lucía Martínez Murgueitio como presidenta encargada de la entidad, tras aceptar la renuncia presentada por John Fredy Linares Gómez.

La Junta expresó su reconocimiento y agradecimiento a Linares Gómez por su liderazgo y los aportes realizados al fortalecimiento institucional del Banco durante su gestión.

Martínez Murgueitio, actual integrante de la Junta Directiva asumirá el cargo con carácter temporal, mientras se adelanta el proceso de selección de la persona que ocupará la Presidencia de manera definitiva.

También reafirmó su compromiso con la continuidad de la estrategia institucional y con el propósito de impulsar el progreso de los microempresarios colombianos mediante una inclusión financiera cercana, responsable y sostenible.

Con más de tres décadas de experiencia en el sector financiero, Olga Lucía Martínez Murgueitio cuenta con una sólida trayectoria en alta dirección, banca, microfinanzas, gobierno corporativo y transformación empresarial.

Su liderazgo en Colombia y América Latina se ha caracterizado por impulsar estrategias de crecimiento, innovación e inclusión financiera, contribuyendo al fortalecimiento de instituciones y a la generación de oportunidades para emprendedores y microempresarios.

Ha ocupado cargos de alta dirección en Banco Caja Social y Bancamía, y ha integrado juntas directivas de reconocidas entidades financieras de la región, entre ellas BancoSol, en Bolivia, y Caja Los Andes, en Perú.