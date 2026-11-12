Procuraduría confirma destitución e inhabilidad por 16 años a docente de la Escuela Normal de Tunja

El Ministerio Público determinó que se trató de una falta gravísima cometida a título de dolo y descartó los argumentos de la defensa.

Tunja

La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad general por 16 años contra Néstor Orlando Cely Bautista, docente de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, Boyacá, por cometer actos sexuales contra una estudiante de 14 años.

De acuerdo con el ente de control, los hechos ocurrieron el primero de agosto de 2024, en un aula de informática de la institución educativa, mientras el profesor desarrollaba una actividad académica con otras estudiantes.

Al resolver el recurso de apelación presentado por la defensa, la Procuraduría determinó que las pruebas recopiladas permitieron acreditar tanto la conducta como la responsabilidad disciplinaria del docente.

Además, el Ministerio Público descartó los argumentos de la defensa relacionados con presuntas inconsistencias en las pruebas y posibles vulneraciones al debido proceso.

La entidad calificó el comportamiento como una falta gravísima cometida a título de dolo, al considerar que el docente desconoció los deberes de protección y cuidado propios de su función y afectó los derechos fundamentales de la menor de edad.

Con esta decisión, la Procuraduría ratificó en su totalidad la sanción impuesta en primera instancia y precisó que contra el fallo de segunda instancia no procede ningún recurso.