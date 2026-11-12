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12 nov 2026 Actualizado 14:09

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Tunja

Alerta en Duitama por maleta sospechosa abandonada frente a la cárcel

Se Espera que lleguen al lugar técnicos antiexplosivos acompañados de perros entrenados para que revisen una maleta

Autoridades mantienen cerrada la avenida John F. Kennedy en Duitama.

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Duitama

A esta hora las autoridades de Duitama adelantan un operativo en inmediaciones de la cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad del municipio donde hay recluidas cerca de 400 personas.

Esperan que lleguen al lugar técnicos antiexplosivos acompañados de perros entrenados para que revisen una maleta sospechosa que fue abandonada en la entrada principal del penal ubicada en calle 7 con carrera 15.

Como medida preventiva, fue cerrada la avenida John F. Kennedy.

Narda Guarín

Narda Guarín

Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...

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