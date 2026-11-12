Alerta en Duitama por maleta sospechosa abandonada frente a la cárcel

Duitama

A esta hora las autoridades de Duitama adelantan un operativo en inmediaciones de la cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad del municipio donde hay recluidas cerca de 400 personas.

Esperan que lleguen al lugar técnicos antiexplosivos acompañados de perros entrenados para que revisen una maleta sospechosa que fue abandonada en la entrada principal del penal ubicada en calle 7 con carrera 15.

Como medida preventiva, fue cerrada la avenida John F. Kennedy.