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12 nov 2026 Actualizado 11:02

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Playas en Santa Marta son públicas y concesionarios no pueden restringir el acceso: DIMAR

La concesión no faculta al particular para cercar el área, impedir el tránsito o el acceso al mar, cobrar por el ingreso a la playa, condicionar la permanencia en ella al consumo, ampliar el área autorizada ni ejecutar obras o construcciones sin la respectiva autorización.

Playas en Santa Marta son públicas y concesionarios no pueden restringir el acceso: DIMAR

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La Dirección General Marítima (DIMAR), a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, recuerda a la comunidad el alcance de las concesiones marítimas otorgadas sobre las playas y los terrenos de bajamar de su jurisdicción, con el propósito de que residentes, visitantes y concesionarios conozcan sus derechos y deberes.

Manifiesta que las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público, destinados al uso común. De conformidad con el artículo 63 de la Constitución Política, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y conservan esta condición aun cuando sean objeto de una concesión.

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Asimismo, manifiesta que esta facultad no limita el derecho de la comunidad al uso y disfrute libre de la playa. Toda persona puede transitar por las áreas concesionadas, permanecer en la arena, disfrutar del paisaje y acceder al mar, respetando las disposiciones de seguridad y protección ambiental aplicables.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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