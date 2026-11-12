Más de 1.200 habitantes de Aracataca, Magdalena se beneficiarán con la renovación del alcantarillado/ Aqualia

Santa Marta

Más de 1.200 habitantes de los barrios La Base, San José, Cataquita y 7 de Abril se beneficiarán con la renovación de las redes de alcantarillado en el municipio de Aracataca. Las obras, que buscan mejorar las condiciones sanitarias de estas comunidades, registran un avance del 75% y representan una inversión superior a los $3.000 millones.

Como parte de los trabajos, se han instalado 280 metros de tubería de ocho pulgadas y ejecutado 243 acometidas domiciliarias en los barrios La Base y San José, intervenciones que permitirán mejorar la infraestructura sanitaria y las condiciones de prestación del servicio.

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“Estamos avanzando en la renovación del alcantarillado de Aracataca con obras que responden a necesidades concretas de sus barrios. A esta etapa se sumarán nuevas intervenciones para seguir mejorando la infraestructura sanitaria del municipio”, señaló J. Emiro Sánchez, gerente de Aqualia en Costa Norte.