Bomberos de Santa Marta atendieron una emergencia por incendio de ‘Taxi Marino’

Santa Marta

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta atendió una emergencia por incendio en una embarcación ubicada en las instalaciones de la Marina de Santa Marta. La operación contó con la participación de ocho unidades bomberiles y el apoyo de Policía Judicial

Ante este escenario, el personal operativo desarrolló maniobras de control y atención de la emergencia, en articulación con el personal de seguridad del lugar, logrando rescatar y poner a salvo las otras dos embarcaciones, evitando que fueran alcanzadas por el fuego. La embarcación donde se originó el incendio sufrió daños materiales.

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Durante la atención se contó también con el acompañamiento de unidades de la Policía Nacional. Posteriormente, hicieron presencia funcionarios de la SIJIN y personal de la Armada Nacional para adelantar las actuaciones correspondientes.

Una vez finalizada la intervención y verificada el área, se confirmó que no se registraron personas lesionadas por el incidente.

Reporte de la DIMAR

De acuerdo con la información preliminar recopilada por la Autoridad Marítima Colombiana, el incidente marítimo involucró a la embarcación Catamarán TAYRONA II, de servicio turístico, que sufrió un incendio cuyas causas se desconocen hasta el momento.

Tras recibir el reporte de la emergencia a través del canal 16 de VHF marino, la Dirección General Marítima activó los protocolos de atención y coordinación interinstitucional con la Armada de Colombia, a través de la Estación de Guardacostas y del personal de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, con el propósito de brindar apoyo en la atención de la emergencia y prestar seguridad en el área.

Posteriormente, la Unidad de Reacción Rápida BP-727 de la Estación de Guardacostas de Santa Marta hizo presencia en el sector, donde se constató que el incendio había sido controlado por personal del Cuerpo de Bomberos, sin que se presentaran afectaciones a otras embarcaciones que se encontraban en el área.