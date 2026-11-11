Delegación internacional y ONU escuchan en Katansama la voz del pueblo arhuaco

Santa Marta

Representantes de ocho gobiernos y de la Oficina de ONU Derechos Humanos en Colombia llegaron hasta Katansama, un asentamiento y resguardo del pueblo indígena Arhuaco, ubicado en la estribación de la Sierra Nevada de Santa Marta. La visita tuvo como objetivo escuchar directamente a los mamos, autoridades, mujeres y jóvenes, para visibilizar a nivel nacional e internacional los riesgos que hoy enfrenta el territorio.

El encuentro se realizó en el Kadukwa, el espacio sagrado donde se toman las decisiones de la comunidad. Allí las autoridades de Katansama, en cabeza del mamo Camilo Izquierdo, recibieron a la delegación junto a las familias, los docentes y los estudiantes de la IED Tayrona de Bunkwimake, sede Katansama.

Durante el encuentro, la comunidad indígena expuso los riesgos que viven las comunidades: la presencia de grupos armados ilegales en el territorio, los negocios ilegales y la presión turística en la zona baja, los intereses extractivos y los proyectos para represar los ríos. Según ellos, estos factores amenazan la salud, la educación, la seguridad alimentaria y la seguridad de niños, jóvenes y mujeres en la jurisdicción, con más de 12.000 habitantes.

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Por su parte Scott Campbell, representante en Colombia de ONU Derechos Humanos, señaló que detrás de la tranquilidad del lugar existe una realidad de vulnerabilidad: desplazamiento, confinamiento y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. La Oficina, que trabaja en la región hace 13 años, impulsa una estrategia de incidencia para fortalecer la acción del Estado en la prevención y la protección.