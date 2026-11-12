Así se repartirán los $2,2 billones del presupuesto del Magdalena aprobado por la Asamblea para 2027

La educación será el sector con mayor participación en el presupuesto del Magdalena para 2027. La Asamblea Departamental aprobó en segundo debate el Proyecto de Ordenanza 155, que establece un presupuesto de $2 billones 244.733 millones para el próximo año.

De acuerdo con el informe de ponencia, $1 billón 853.464 millones, equivalentes al 82,6 % de los recursos, estarán destinados a inversión. La iniciativa recibió el respaldo unánime de los diputados, según el reporte de Opinión Caribe.

Educación, salud e infraestructura

La mayor asignación corresponde al sector educativo, que contará con $1 billón 318.114 millones, equivalentes al 58,7 % del presupuesto total. De esta suma, $1 billón 303.070 millones están destinados a inversión.

Por su parte, el Fondo de Salud Departamental tendrá $122.037 millones, mientras que el Fondo de Gestión del Riesgo contará con $12.104 millones.

En materia de infraestructura vial, el presupuesto incorpora $70.000 millones provenientes de una operación de crédito autorizada en agosto de este año, destinados a financiar proyectos de transporte en el departamento.

Un presupuesto para el último año de gobierno

La aprobación tiene un antecedente particular, durante las vigencias 2024, 2025 y 2026, los presupuestos departamentales fueron adoptados mediante decreto, luego de no conseguir el aval de la Asamblea en plenaria. La última aprobación anterior se había registrado en 2022, para el presupuesto de 2023.

La secretaria de Hacienda del Magdalena, Carol Guerra, señaló que los recursos permitirán avanzar en las metas pendientes del Plan de Desarrollo Departamental, teniendo en cuenta que 2027 será el último año del actual periodo constitucional.

Con este aval en segundo debate, el proyecto continuará los procedimientos legales para su entrada en vigor. El reto para la administración departamental será convertir las apropiaciones presupuestales en obras, programas y resultados concretos para los municipios del Magdalena.