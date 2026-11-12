Magdalena Crece 2026 reunirá a líderes nacionales y empresas del Caribe

Santa Marta

Santa Marta será escenario, el próximo 19 y 20 de noviembre, de Magdalena Crece 2026, el encuentro empresarial organizado por la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, que este año convoca a los diferentes sectores a pasar: “De la visión a la acción”.

La jornada incluirá conversaciones sobre liderazgo y estrategia con Carlos Suárez; transformación digital con Pablo Bello, gerente de Transformación Digital de CAF; tecnología, innovación y competitividad con Claudia Benavides Salazar, Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación; estrategia y transformación empresarial con Alejandro Salazar; y geopolítica, economía y los nuevos escenarios para Colombia a cargo de Sergio Díaz-Granados, Presidente Ejecutivo de CAF.

La energía tendrá además un panel con Jorge Durán, Gerente de Regulación de Naturgas; Ernesto Forero Fernández de Castro, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos; Alcindo Moritz, Presidente de Petrobras Colombia; Nelson Castañeda Barbour, Presidente Ejecutivo de Campetrol; Armando Cuello Navarro, Vicepresidente Ejecutivo de Energías para la Transición ECOPETROL, entre otros.

Le puede interesar:

Aceite de palma colombiano es admitido como materia prima para producción de combustible de aviación

“Durante años hemos construido visiones, identificado oportunidades y puesto sobre la mesa los proyectos que necesita nuestro territorio. Ahora nos corresponde hacer que sucedan”, afirmó Carlos Jaramillo Ríos, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.