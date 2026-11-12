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12 nov 2026 Actualizado 22:58

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Santa Marta

Concejo de Santa Marta aprobó presupuesto de $2,1 billones para 2027

Salud y educación concentrarán cerca del 60 % de los recursos. El Concejo aprobó por unanimidad el presupuesto, que contempla $196.000 millones en operaciones de crédito para financiar proyectos de inversión.

David Echavez

Santa Marta
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El Concejo Distrital de Santa Marta aprobó por unanimidad el presupuesto para la vigencia 2027, que quedó establecido en 2 billones 131.533 millones de pesos, tras el segundo debate del Proyecto de Acuerdo 019 de 2026.

La cifra representa un incremento del 23,75 % frente al presupuesto de 2026, cuando se aprobaron 1 billón 722.000 millones de pesos. Según explicó el concejal ponente, José Manuel Mozo Blanco, los ingresos tributarios se proyectan en 550.388 millones de pesos, de los cuales 421.031 millones corresponden a recursos de libre destinación.

Salud y educación concentran las mayores partidas

En la distribución presupuestal, salud recibirá aproximadamente 674.000 millones de pesos, equivalentes al 31,64 % del total, mientras que educación contará con 601.506 millones, es decir, el 28,20 %. Ambos sectores concentrarán cerca del 60 % de los recursos.

El secretario de Hacienda, Gonzalo Gutiérrez Diazgranados, explicó que el 82,5 % del presupuesto estará destinado a inversión, aunque precisó que buena parte de esos recursos tiene destinación específica, principalmente a través del Sistema General de Participaciones para salud, educación, agua potable, deporte, cultura y saneamiento básico.

Crédito por $196.000 millones para proyectos

Dentro de la programación financiera también figuran 196.000 millones de pesos provenientes de operaciones de crédito, que están pendientes de asignación o redistribución para proyectos de inversión contemplados en el Plan de Desarrollo Distrital.

El funcionario señaló que el servicio de la deuda y las inversiones financiadas mediante crédito deberán respaldarse con los ingresos tributarios, especialmente los provenientes de Industria y Comercio y Predial.

Sobre estos dos impuestos, la proyección de recaudo expuesta por Hacienda ronda los 440.000 millones de pesos, una fuente fundamental para respaldar los compromisos financieros y las inversiones del Distrito durante 2027.

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