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12 nov 2026 Actualizado 20:01

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Internacional

Lula viaja la próxima semana a España para apoyar a Pedro Sánchez en la campaña electoral

El mandatario brasileño se reunirá con Sánchez en el Palacio de la Moncloa para abordar las relaciones bilaterales y la cooperación internacional. Será su primera visita a España desde su reelección el pasado 25 de octubre.

ANTALYA, TURKEY - NOVEMBER 11: Luiz Inácio Lula da Silva, President of the Federative Republic of Brazil gives a keynote speech during the COP31 UNFCCC Climate Conference on November 11, 2026 in Antalya, Turkey. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Chris McGrath / Fotógrafo de plantilla)

ANTALYA, TURKEY - NOVEMBER 11: Luiz Inácio Lula da Silva, President of the Federative Republic of Brazil gives a keynote speech during the COP31 UNFCCC Climate Conference on November 11, 2026 in Antalya, Turkey. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Chris McGrath / Fotógrafo de plantilla) / Chris McGrath

ANTALYA, TURKEY - NOVEMBER 11: Luiz Inácio Lula da Silva, President of the Federative Republic of Brazil gives a keynote speech during the COP31 UNFCCC Climate Conference on November 11, 2026 in Antalya, Turkey. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Chris McGrath / Fotógrafo de plantilla)
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajará la próxima semana a España para apoyar al jefe del Gobierno español y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, en la campaña para las elecciones generales que se celebrarán en España el próximo 29 de noviembre.

Fuentes del Gobierno español informaron este jueves de que Lula parará en España el próximo lunes, 16 de noviembre, de regreso de su viaje de Estado a Filipinas, adonde viajará tras participar en la cumbre del clima COP31 de Antalya (Turquía).

El presidente brasileño mantendrá un encuentro con Sánchez en el Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno español. Además de ese encuentro institucional, está previsto que le apoye en la campaña electoral para las elecciones del día 29.

Lea más: Lula y Delcy Rodríguez buscan retomar las relaciones entre Brasil y Venezuela

En su encuentro con Sánchez, está previsto que ambos mandatarios aborden las relaciones bilaterales y la coordinación de iniciativas globales, como Democracia Siempre o la Alianza Global contra el hambre y la pobreza, entre otros asuntos.

Lula viajará a España después de que finalmente no estuviera presente en la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid la pasada semana, donde se reunieron algunos mandatarios iberoamericanos, como el presidente argentino, Javier Milei, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, o el de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Esta será la primera visita del presidente brasileño a España desde que ganó las elecciones el pasado 25 de octubre frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro. Lula se impuso al hijo del expresidente Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones tras perder la primera.

Más información: Trágico accidente en Brasil: 10 muertos, entre ellas 5 niños, tras caída de un carro a un lago

Desde el fin de la dictadura militar brasileña (1964-1985) ningún candidato que hubiera quedado en segundo lugar en la primera ronda electoral se había impuesto a su adversario en la segunda.

Lula asumirá su cuarto mandato, el segundo consecutivo, a partir del próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad.

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