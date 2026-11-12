Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 nov 2026 Actualizado 19:51

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Llevan al Congreso alerta por violencia contra las mujeres en el Atlántico: habrá audiencia pública

El senador Orlando de la Hoz advirtió que 75 mujeres han sido asesinadas en lo corrido del año, 33 de ellas en Barranquilla.

Las mujeres acosadas hacen un llamado urgente para investigar, contrastar la información con las autoridades competentes y dar voz a quienes hoy enfrentan miedo, silencio e incertidumbre.

Las mujeres acosadas hacen un llamado urgente para investigar, contrastar la información con las autoridades competentes y dar voz a quienes hoy enfrentan miedo, silencio e incertidumbre.

Las mujeres acosadas hacen un llamado urgente para investigar, contrastar la información con las autoridades competentes y dar voz a quienes hoy enfrentan miedo, silencio e incertidumbre.
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

La creciente violencia contra las mujeres en el Atlántico y Barranquilla llegó al escenario del Congreso de la República. El senador del Pacto Histórico, Orlando de la Hoz, anunció la convocatoria de una audiencia pública para analizar esta problemática y escuchar a las organizaciones sociales, lideresas y defensoras de los derechos de las mujeres.

Durante su intervención, el congresista señaló que, en lo corrido de 2026, se han registrado 75 mujeres asesinadas, de las cuales 33 corresponden a Barranquilla. A su juicio, estas cifras evidencian una situación que requiere respuestas concretas de las administraciones departamental y distrital.

Llamado a las autoridades locales

De la Hoz hizo un llamado directo al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por las acciones implementadas para garantizar la seguridad y la protección de los derechos de las mujeres.

Las administraciones, tanto departamental como distrital, han sido incapaces de manejar los problemas y la grave situación sistemática de violación contra las mujeres en la región Caribe y especialmente en el departamento y en la ciudad de Barranquilla”, manifestó el senador.

Más información

Buscan llevar la discusión al escenario nacional

El congresista insistió en que la problemática debe trascender el ámbito local y contar con la participación de las autoridades, organizaciones sociales y ciudadanía.

Vamos a convocar una audiencia pública para que las organizaciones sociales, las mujeres y demás jóvenes participen activamente y denunciemos estas alarmantes cifras de asesinatos contra las mujeres”, agregó.

La iniciativa busca abrir un espacio de discusión y poner sobre la mesa las cifras de violencia contra las mujeres, así como las medidas que deben adoptar las autoridades para enfrentar esta problemática.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado