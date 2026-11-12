Llevan al Congreso alerta por violencia contra las mujeres en el Atlántico: habrá audiencia pública

Las mujeres acosadas hacen un llamado urgente para investigar, contrastar la información con las autoridades competentes y dar voz a quienes hoy enfrentan miedo, silencio e incertidumbre.

La creciente violencia contra las mujeres en el Atlántico y Barranquilla llegó al escenario del Congreso de la República. El senador del Pacto Histórico, Orlando de la Hoz, anunció la convocatoria de una audiencia pública para analizar esta problemática y escuchar a las organizaciones sociales, lideresas y defensoras de los derechos de las mujeres.

Durante su intervención, el congresista señaló que, en lo corrido de 2026, se han registrado 75 mujeres asesinadas, de las cuales 33 corresponden a Barranquilla. A su juicio, estas cifras evidencian una situación que requiere respuestas concretas de las administraciones departamental y distrital.

Llamado a las autoridades locales

De la Hoz hizo un llamado directo al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por las acciones implementadas para garantizar la seguridad y la protección de los derechos de las mujeres.

“Las administraciones, tanto departamental como distrital, han sido incapaces de manejar los problemas y la grave situación sistemática de violación contra las mujeres en la región Caribe y especialmente en el departamento y en la ciudad de Barranquilla”, manifestó el senador.

Buscan llevar la discusión al escenario nacional

El congresista insistió en que la problemática debe trascender el ámbito local y contar con la participación de las autoridades, organizaciones sociales y ciudadanía.

“Vamos a convocar una audiencia pública para que las organizaciones sociales, las mujeres y demás jóvenes participen activamente y denunciemos estas alarmantes cifras de asesinatos contra las mujeres”, agregó.

La iniciativa busca abrir un espacio de discusión y poner sobre la mesa las cifras de violencia contra las mujeres, así como las medidas que deben adoptar las autoridades para enfrentar esta problemática.