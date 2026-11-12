Autoridades piden explicaciones por presunto intoxicación por alimentación escolar en Luruaco

Las autoridades del Atlántico investigan el presunto caso de intoxicación que involucraría a ocho estudiantes por alimentación escolar en un colegio público del departamento.

Los hechos se presentaron en la Institución Educativa John F. Kennedy en el municipio de Luruaco. Según la Gobernación, los menores fueron atendidos en el hospital local sin necesidad de hospitalización.

Por su parte, la secretaría de educación de la Gobernación indicó que se está evaluando las condiciones en las que se presenta el servicio de Alimentación Escolar.

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Por otra parte, se ha solicitado a la interventoría un informe detallado con respecto a este caso y el cumplimiento de sus responsabilidades desde el inicio del contrato.