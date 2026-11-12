Paro de transportistas en Chile suma nuevos gremios y afecta el transporte de carga

El paro de transportistas en Chile continúa extendiéndose. Este jueves, la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta), que agrupa a cerca de 800 transportistas de Valparaíso, confirmó su adhesión a la movilización que comenzó el martes y mantiene bloqueos parciales en las principales carreteras del país.

La decisión se produjo pese al anuncio del presidente José Antonio Kast de congelar los precios de los combustibles durante 90 días. Sin embargo, los transportistas consideran insuficiente la medida y reclaman que se extienda a 120 días.

«La situación es insostenible no solo para los camioneros, sino para toda la ciudadanía», afirmó a EFE Nelson Varas, dirigente de Fedequinta, quien advirtió que los pequeños y medianos transportistas no tienen capacidad para seguir asumiendo el incremento de los combustibles.

Bloqueos afectan operaciones portuarias

Las movilizaciones también están generando dificultades en los puertos de San Antonio y Valparaíso, donde, según Varas, los camiones tienen problemas para ingresar y retirar mercancías.

El dirigente aseguró que la situación está llevando a algunos transportistas al límite financiero. «Muchos compañeros están quebrando», señaló.

A las protestas también se sumaron agrupaciones de pescadores de Valparaíso, que exigen medidas específicas para atender las dificultades de su sector.

La movilización tiene especial impacto en la cadena de suministro chilena, debido a que gran parte del transporte de mercancías depende de las carreteras, ante la limitada infraestructura ferroviaria del país.