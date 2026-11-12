Estados Unidos limitará ayudas de vivienda a familias con integrantes indocumentados

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) publicó este jueves una regulación que endurece los requisitos migratorios para acceder a los programas federales de asistencia habitacional. La disposición entrará en vigor el próximo mes y forma parte de las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump.

La normativa exige que todos los integrantes de las familias beneficiarias acrediten su ciudadanía estadounidense o un estatus migratorio que los haga elegibles para recibir el apoyo, sin importar su edad.

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Riesgo de perder la asistencia

Hasta ahora, los hogares con integrantes que no cumplían los requisitos podían recibir una ayuda proporcional para cubrir los gastos de vivienda de quienes sí eran elegibles. Con el nuevo esquema, ese beneficio tendrá un carácter temporal.

El cambio podría obligar a algunas familias a perder el subsidio o separarse para que los miembros que cumplen las condiciones puedan conservarlo.

Las estimaciones del Center on Budget and Policy Priorities, citadas por The Intercept, calculan que unas 80.000 personas podrían resultar afectadas, entre ellas cerca de 37.000 menores de edad.

La justificación del Gobierno

El secretario del HUD, Scott Turner, defendió la decisión al señalar que busca evitar que personas sin estatus migratorio legal accedan a beneficios financiados con recursos públicos.

Turner también aseguró que cerca de 200.000 inquilinos que reciben ayuda federal tienen verificaciones de elegibilidad incompletas o cuyo estado se desconoce.

La decisión se produce en medio de una alta demanda de apoyo habitacional: los programas financiados por el HUD cubren actualmente apenas una cuarta parte de los hogares que reúnen los requisitos y necesitan esta asistencia.