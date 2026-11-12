Dos municipios de Santander celebrarán sus Ferias y Fiestas este fin de semana: conozca cuáles son

Municipio de El Páramo, Santander:

En el municipio de El Páramo, las XXV Ferias y Fiestas se realizarán el 14, 15 y 16 de noviembre con actividades culturales, gastronómicas, agropecuarias y musicales. La programación comenzará el sábado con una alborada musical, acto de inauguración, una cabalgata infantil y una gran cabalgata, que tendrá como punto de partida la finca Guayabales.

Durante la jornada también se desarrollará el segundo Festival Departamental de Danzas Folclóricas, además de presentaciones musicales y verbenas populares en la tarima principal.

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Uno de los eventos destacados será el segundo Concurso Nacional del Tiple y el Requinto, que se desarrollará el domingo 15 de noviembre como parte de las actividades culturales de la celebración. La jornada también incluirá la apertura de la Feria Agroempresarial, el quinto Mercado Local Campesino, el segundo Mercado Local Ganadero y concursos tradicionales.

Municipio de San Andrés, Santander:

El Municipio celebrará sus 66.ª Ferias y Fiestas de Carnavales 2026 del 13 al 16 de noviembre, con una programación que busca exaltar las raíces culturales y el trabajo del campesino. Entre las actividades anunciadas se encuentran:

La alborada musical

La feria agroindustrial

Desfiles

Comparsas

Verbenas populares.

La agenda musical contará con artistas como Fabián Corrales, Miguel Moly y Elimar Zurita, además de agrupaciones como Orquesta Tumbana y Sabrosón Orquesta Show.

Con estas celebraciones, ambos municipios esperan recibir a visitantes de diferentes lugares de Santander, buscando promover sus tradiciones y reconocimiento al campesino.