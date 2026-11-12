Presidente De La Espriella estuvo en Bucaramanga; lideró operación “Mano de Hierro”

Bucaramanga

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella estuvo en la madrugada de este jueves 12 de noviembre en Bucaramanga liderando una nueva ofensiva en contra de la delincuencia.

“Hombro a hombro con nuestra valiente Fuerza Pública, para liderar personalmente la Operación Mano de Hierro, una ofensiva contundente contra el narcotráfico y las estructuras criminales que durante años han sembrado el miedo en Santander”, destacó en redes sociales.

El mandatario informó que, junto al Bloque Operacional de Seguridad Urbana, Bosur habló de los resultados como 136 capturas, 70 allanamientos, 12 armas de fuego, 27 celulares, la extinción de dominio de bienes tasados en 1.541 millones de pesos y la incautación de más de 18.837 gramos de estupefacientes. 430 cartuchos, 1.800 gramos de explosivos y más de 4.640.000 dinero incautado.

Volvió a advertir que los delincuentes “no tendrán escondite ni impunidad. Los perseguiremos sin descanso, los capturaremos y los llevaremos ante la justicia”.

Agregó que los Bosur “seguirán desplegándose por las ciudades del país. No importa la hora ni el lugar: estaré donde tenga que estar para recuperar la seguridad y cumplir mi compromiso de convertir a Colombia en una verdadera Patria Milagro”.