“Las MiPymes apoyan una nueva reforma fiscal”: Acopi

En Barranquilla, se está llevando a cabo el congreso anual de Acopi, donde los pequeños y medianos empresarios analizan temas como exportaciones, e inernacionalización de sus productos

Rosmey Quintero, directora ejecutiva de Acopi, entregó un panorama de como avanzan las pequeñas y medianas empresas en el país.

La dirigente gremial manifestó que uno de los mayores temores que tienen los MiPymes, es perder la exoneración en el pago de salud y de algunos parafiscales propuestos en el proyecto de reforma tributaria

“El segmento mi pyme tiene máximo temor de lo que está escrito en esa propuesta de ley, y es, perder la exoneración que hoy tienen en el pago de salud y de algunos parafiscales de aquellos empleados que ganan o devengan hasta 10 salarios mínimos, prácticamente si perdemos esa exoneración, estamos hablando de un 13.5% de valor adicional a la nómina que hoy estamos pagando a esos trabajadores”.

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Al tiempo sostuvo que la mayoría de los empleadores no está de acuerdo con que se incremente un porcentaje de aportes de salud por parte de los trabajadores.

“La mayoría de los empleadores no está de acuerdo con que se incremente un porcentaje de aportes de salud por parte de los trabajadores. También manifestó que gran parte de los trabajadores sondeados, aseguraron que, si es necesario, realizar y apoyar una reforma fiscal. el país lo necesita, si nosotros no asumimos una reforma fiscal y hacemos otros esfuerzos, nos vamos a ver involucrados como país en una gran crisis económica y eso no le conviene a nadie”.

Finalmente, Quintero aseguró que las proyecciones de las mi pymes para el 2027 es seguir trabajando en la internacionalización de los productos de los pequeños y medianos empresarios.