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11 nov 2026 Actualizado 13:47

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Ubican depósito ilegal con explosivos en zona rural de Tierralta, Córdoba: sería del Clan del Golfo

El Ejército Nacional advirtió que las operaciones militares se han intensificado en el sur del departamento

Ubican depósito ilegal con explosivos en zona rural de Tierralta, Córdoba: sería del Clan del Golfo. Foto: prensa Ejército.

Ubican depósito ilegal con explosivos en zona rural de Tierralta, Córdoba: sería del Clan del Golfo. Foto: prensa Ejército.

Ubican depósito ilegal con explosivos en zona rural de Tierralta, Córdoba: sería del Clan del Golfo. Foto: prensa Ejército.
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El Ejército Nacional informó este 11 de noviembre que soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 33 Junín, orgánico de la Décima Primera Brigada, ubicaron un depósito ilegal con explosivos que, al parecer, pertenecía al grupo armado organizado Clan del Golfo, subestructura Fernando Oquendo Estrada en zona rural de Tierralta, Córdoba.

“La acción militar se registró en la vereda La Esmeralda, en el municipio de Tierralta. En el sitio se hallaron 22 dispositivos explosivos de forma cilíndrica, 30 metros de mecha de seguridad, 10 detonadores eléctricos y 10 detonadores ineléctricos”, informaron las Fuerzas Militares.

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“Con la utilización de este material, los integrantes de mencionada organización delictiva presuntamente buscarían llevar a cabo acciones terroristas, infundir temor y constreñir a la población civil, además de afectar las operaciones que la Fuerza Pública despliega de forma permanente en la región”, establecieron.

Finalmente, se informó que “posterior a la ubicación de los explosivos, los soldados realizaron la destrucción controlada de los mismos, neutralizando así cualquier hecho criminal que pusiera en riesgo la vida de los ciudadanos que residen en el sector”.

El Ejército Nacional advirtió que las operaciones militares se han intensificado en el sur del departamento, donde hay una fuerte presencia de grupos armados ilegales.

Ubican depósito ilegal con explosivos en zona rural de Tierralta, Córdoba: sería del Clan del Golfo. Foto: prensa Ejército.

Ubican depósito ilegal con explosivos en zona rural de Tierralta, Córdoba: sería del Clan del Golfo. Foto: prensa Ejército.

Ubican depósito ilegal con explosivos en zona rural de Tierralta, Córdoba: sería del Clan del Golfo. Foto: prensa Ejército.

Ubican depósito ilegal con explosivos en zona rural de Tierralta, Córdoba: sería del Clan del Golfo. Foto: prensa Ejército.

Ubican depósito ilegal con explosivos en zona rural de Tierralta, Córdoba: sería del Clan del Golfo. Foto: prensa Ejército.

Ubican depósito ilegal con explosivos en zona rural de Tierralta, Córdoba: sería del Clan del Golfo. Foto: prensa Ejército.

Ubican depósito ilegal con explosivos en zona rural de Tierralta, Córdoba: sería del Clan del Golfo. Foto: prensa Ejército.

Ubican depósito ilegal con explosivos en zona rural de Tierralta, Córdoba: sería del Clan del Golfo. Foto: prensa Ejército.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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