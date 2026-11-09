Capturas por estupefacientes en Córdoba aumentan un 51% en 2026

El departamento de Policía Córdoba reportó un aumento en las capturas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes durante el año 2026. En lo corrido del año se han registrado 595 capturas por este delito frente a 395 capturas en el mismo periodo del 2025.

La diferencia corresponde a un incremento del 51% en el mismo balance. La Policía informó que la cantidad de marihuana incautada pasó de 483,384 gramos en el 2025 a 725,998 gramos en el 2026, lo cual representa un aumento aproximado del 50%.

El comandante del departamento de Policía Córdoba coronel Darío Montenegro Ojeda, informó que entre el nueve y el 17 de octubre se registraron 16 capturas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes frente a siete en el periodo comparado del año 2025, lo cual representa un incremento del 129% según el reporte de la institución.

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También la policía nacional a través de su Portal oficial informó el 13 de octubre, la captura de un hombre de 39 años, conocido con el alias de “Corroncho” en el barrio Cantaclaro, sector La Isla, en Montería.

El capturado era requerido también por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte estupefacientes y estaría vinculado a la comercialización bajo la modalidad de expendio móvil.

Ese mismo día la Policía reportó la captura en flagrancia de un hombre de 30 años conocido con el alias de “Javid” en el barrio Nuevo Milenio, sector Zarabanda, también en Montería, a quien le fueron encontradas 23 dosis de sustancias de estupefacientes.

Según el comunicado en noviembre, se han reportado nuevos procedimientos en diferentes municipios del departamento de Córdoba, en Montería en el sector la Finca, la Policía capturó en flagrancia a dos hombres de 34 y 18 años a quienes les fueron encontradas 100 dosis de sustancias de estupefacientes, que, según el reporte policial presuntamente estarían destinadas a la distribución.

Los capturados quedaron a disposición de la fiscalía. En San Andrés de Sotavento, sector La Represa, la policía y el ejército lograron la captura en flagrancia de un hombre de 25 años. Y aparte aprehendieron a un adolescente de 17 durante un procedimiento en el que según las autoridades fueron incautados, 1.125 cigarrillos de marihuana y 550 papeletas con base de coca. En Planeta Rica, la Policía capturó en flagrancia a dos hombres de 25 y 32 años en el barrio Santander y 12 de enero por el presunto delito de tráfico o fabricación o porte de estupefacientes.

Finalmente, el 7 de noviembre en Montería fue capturado un hombre conocido con el alias de “Samir”, señalado por las autoridades de presunta comercialización de estupefacientes en el barrio Cantaclaro, sector Puerco Sucio al sur de la capital cordobesa. Según el reporte capturado había sido detenido ya en el 2025 en el marco de la Operación Libertad y actualmente figura vinculado a tres procesos por el delito de tráfico de estupefacientes.