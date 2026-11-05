Ruta al Mar pide a la ANI pagos para operar la vía; 8 municipios de Córdoba están en riesgo

La Concesión ruta al Mar extendió un llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que gire los recursos de operación y mantenimiento del corredor Caucasia – Cruz del Viso, a pesar de continuar con la labor, el comunicado indica que la productividad habría caído por falta de pago.

La vía nacional que conecta a Antioquia con Bolívar y atraviesa Córdoba, estaría en riesgo operativo ante la falta de reconocimiento y pago de la remuneración de las actividades de mantenimiento durante la Etapa de Reversión, iniciada en mayo de 2026, de la ANI que, según el comunicado emitido el 2 de noviembre no ha dispuesto de manera oportuna los recursos necesarios para sostener la operación del corredor.

Municipios de Córdoba como, La Apartada, Planeta Rica, Montería, Cereté, San Pelayo, Lorica, San Antero y San Carlos se verían directamente afectados por una posible interrupción del servicio operativo en la vía.

El corredor está en etapa de reversión tras el laudo arbitral del Centro Internacional de Resolución de Disputas, que ordenó la terminación anticipada del contrato de concesión APP No. 016 de 2015 y condenó a la ANI al pago de más de 3,57 billones de pesos.

De acuerdo con lo expresado por la ANI, tras la terminación anticipada del contrato, las partes acordaron agotar la etapa de reversión y entregar la infraestructura al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) a más tardar en febrero 2027.