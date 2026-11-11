Sogamoso recibe sello nacional como Territorio Inclusivo por su política social

El alcalde de Sogamoso, Mauricio Baron Granados, junto a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro / Foto: Alcaldía de Sogamoso.

Sogamoso

Sogamoso recibió un importante reconocimiento nacional por su compromiso con la inclusión y el bienestar social. Se trata del sello “Municipio con Sellos Territorio Inclusivo”, otorgado por Colombia Líder, que destaca la Política Social Integral de la ciudad en las categorías de cuidado, discapacidad y adulto mayor.

El alcalde Mauricio Barón Granados aseguró que esta distinción es resultado de una evaluación realizada por expertos, quienes analizaron las estrategias y los resultados de las políticas públicas implementadas por la Administración Municipal.

“Este es un sello que nos entregan como una de las ciudades intermedias con mejor política social en materia del cuidado del adulto mayor y de las personas en condición de discapacidad. Toda nuestra oferta y nuestras estrategias diseñadas en el Plan de Desarrollo fueron evaluadas con resultados verificables”, dijo Baron Granados.

El mandatario manifestó que el reconocimiento representa una satisfacción para su administración, al evidenciar que las propuestas planteadas se están convirtiendo en acciones concretas para mejorar las condiciones de vida de la población.

“Es mucha satisfacción porque realmente es ver materializados tantos sueños y tantas ilusiones que desde luego al hacer política nos fijamos y que luego, al tener la posibilidad de transformar esa política en acciones de gobierno, puedan representarse en una sociedad con mejor calidad de vida”, afirmó.

Barón Granados señaló que este reconocimiento también representa un nuevo desafío, pues ubica a Sogamoso entre los finalistas para el próximo concurso de los mejores alcaldes del país, que evaluará de manera integral diferentes áreas de la gestión pública.

“Esto nos pone un reto bastante grande, porque tenemos que afinar el resto de indicadores en políticas de otra gestión diferente a la inclusión social para poder disputarnos esa nominación que ya hoy tenemos. Siempre hay muchas cosas por fortalecer”, agregó el mandatario.

De esta manera, Sogamoso destaca su apuesta por una ciudad más incluyente, con políticas públicas orientadas al cuidado, la protección y la generación de mejores oportunidades para las poblaciones que requieren mayor acompañamiento.