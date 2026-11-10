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10 nov 2026 Actualizado 23:30

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Atacan con explosivos hidroeléctrica en zona rural de Palmira

La empresa de energía Celsia confirmó que el atentado no dejó heridos ni fallecidos

ATAQUE HIDROELECTRICA PALMIRA

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El ataque se registró en la central hidroeléctrica del corregimiento de Amaime, zona rural de Palmira, donde fue colocado un artefacto explosivo, que generó un incendio, en cual es atendido por los bomberos.

Este atentado que fue rechazado por medio de un comunicado por la empresa de energía Celsia, causó daños materiales en la infraestructura y no dejó personas heridas ni fallecidas.

Lea también: ELN estaría detrás de ataque con explosivos lanzados desde un dron contra batallón en Cartago, Valle

El lugar fue asegurado de manera inmediata por tropas del Ejército Nacional y se adelantan operativos en la zona para dar con el paradero de los responsables.

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