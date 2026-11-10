Atacan con explosivos hidroeléctrica en zona rural de Palmira

El ataque se registró en la central hidroeléctrica del corregimiento de Amaime, zona rural de Palmira, donde fue colocado un artefacto explosivo, que generó un incendio, en cual es atendido por los bomberos.

Este atentado que fue rechazado por medio de un comunicado por la empresa de energía Celsia, causó daños materiales en la infraestructura y no dejó personas heridas ni fallecidas.

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El lugar fue asegurado de manera inmediata por tropas del Ejército Nacional y se adelantan operativos en la zona para dar con el paradero de los responsables.