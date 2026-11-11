Presidente De la Espriella anunció $12.700 millones para hospital de Roldanillo dañado por terremoto
El Hospital Departamental San Antonio sufrió daños en cerca del 80 % de su infraestructura. La inversión permitirá ampliar su capacidad de atención con 42 camas hospitalarias
Roldanillo, Valle del Cauca
El Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca, que resultó afectado en cerca del 80 % de su infraestructura por el terremoto del pasado 10 de agosto, recibirá una inversión superior a los 12.700 millones de pesos, según anunció el presidente Abelardo de la Espriella.
Los recursos estarán destinados a mejorar las instalaciones del centro asistencial y ampliar su capacidad de atención, tras los daños ocasionados por el movimiento telúrico que hace tres meses afectó a diferentes municipios del departamento.
El proyecto contempla la habilitación de 42 camas hospitalarias, distribuidas en 28 para hospitalización de adultos, seis para atención pediátrica, seis para obstetricia y dos camas de aislamiento.
La inversión busca recuperar los espacios afectados y ampliar los servicios médicos del hospital, que atiende a pacientes de Roldanillo y otros municipios del norte del Valle del Cauca.
El anuncio se conoce cuando se cumplen tres meses del terremoto, mientras continúa el proceso de recuperación de la infraestructura pública y hospitalaria afectada por la emergencia en el departamento.