Sin agua más de 30 sectores de Barranquilla y Soledad por fuga en tubería

El daño se registró en una tubería de conducción de 42 pulgadas.( Prensa Triple A. )

La empresa Triple A atiende una fuga en una tubería de conducción de agua potable de 24 pulgadas, ubicada en la calle 19 con carrera 7B, en Barranquilla, situación que afecta el servicio de acueducto en varios barrios de la capital del Atlántico y el municipio de Soledad.

De acuerdo con la información entregada por la compañía, durante la noche de este lunes 19 de octubre y la madrugada del martes 20 de octubre, el personal operativo adelantará las maniobras necesarias para aislar la conducción afectada y avanzar en los trabajos de reparación.

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Como parte de la atención de esta contingencia, Triple A suspendió el bombeo desde la estación Recreo y anunció interrupciones temporales en el suministro de agua potable hacia sectores de la zona 3, con el fin de mantener los niveles de almacenamiento de la estación mientras se completa el cierre de la tubería.

Entre los sectores afectados inicialmente se encuentran los barrios Simón Bolívar, José Antonio Galán, El Limón, El Parque, Universal, Bella Arena y Los Laureles, en Barranquilla. También se reportan afectaciones en los sectores de Sitio Hermoso, Costa Hermosa, El Río, Hipódromo, Salamanca y Santa Inés, en Soledad.

La suspensión temporal del servicio también comprende sectores de San Isidro, Santo Domingo, Nueva Granada, Olaya, Lucero, Loma Fresca, Los Pinos, Ciudadela de Salud, San Felipe, Los Andes, Valle, Pumarejo, Buena Esperanza, El Carmen, Villate, La Ceiba, Cevillar, La Sierra, La Victoria, Los Continentes, Kennedy, La Sierrita, El Santuario, La Alboraya y Recreo, entre otros.

La empresa indicó que continuará informando sobre el avance de las labores y las condiciones para el restablecimiento gradual del servicio. Mientras avanzan las reparaciones, recomendó a los usuarios de las zonas afectadas estar atentos a los reportes oficiales.