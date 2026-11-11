Ofrecen recompensa de hasta $20 millones por responsables del atentado contra RCN en Cali

Cali, Valle del Cauca

Luego del atentado con explosivos contra las instalaciones de RCN en Cali, la Alcaldía anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

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La Administración Distrital también informó que se dispusieron nuevos dispositivos y esquemas de seguridad para proteger a este medio de comunicación y a otros medios de la ciudad, con el propósito de garantizar el libre ejercicio periodístico.

De acuerdo con el reporte de la Policía, las cámaras de seguridad de la zona permitieron establecer que dos hombres que se movilizaban en motocicleta fueron los responsables de lanzar el artefacto explosivo en las inmediaciones de la sede.

La detonación ocasionó daños materiales, pero no dejó personas lesionadas. Las autoridades también informaron que hasta el momento no hay capturados por estos hechos.

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El presidente Abelardo de la Espriella rechazó el atentado y aseguró que ordenó el despliegue de las capacidades de la Fuerza Pública y los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar a los responsables. Asimismo, manifestó su solidaridad con los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación.